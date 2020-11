Lugejakiri | Mida teha koroonaajastul beebile väikseks jäänud asjadega? 

„Beebi kasvab kiiresti ja kõiki rõivaid ei jõuagi ta kanda. Nii jäi meil suvel mitu kleiti ja sipukaid üldse vahele, sest viskas pikkust väga kiiresti. Varasemalt viisin asju kirbuturgudele või müüsin veebis. Olen ka niisama asju pakkunud ja edasi andnud. Aga koroonaviiruse tõttu on kirbuturgudel rahvast vähem ja veebis pakkujaid rohkem. Ka tasuta andmine on keerulisem, sest eeldab võõrastega kohtumist. Ei tahaks end ja peret ohtu seada,“ kirjutab Ketlin.

„Ei oska midagi nende pehmete leludega teha. Plaanisime perre kaht last, kes meil nüüd olemas on. Ei ole ka plaani neid lelusid ja rõivaid koju hoidma jäädagi.“

Ketlinil on kogemus juba asjade jätmisega prügikasti juurde.

Ketlini sõnul on ta mõelnud, et võiks olla mõni organisatsioon, mis koguks asju kokku ja aitaks abivajajatele jaotada.

„Lasterõivaid jääb kõigil üle. Ja paljud neist kõlbaks veel mitmeks ringiks. Kodus neid kappi kopitama jäta pole ju kah mõtet. Kui ka tahaks lapselapsele mõne asja hoida, siis oleks need ju üksikud esemed. Kui nüüd koroona tõttu paljud asjad jõuavad prügikasti, siis on ka ikka päris kole lugu. Oleme ju niigi hädas selle ületarbimisega. Samas on meil peresid, kes abi vajaks,“ leiab ta.