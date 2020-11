ILUTOODETE TEST | Mis päriselt keha ja nahka pimedas sügises kosutab? 

Olen suur koorijate fänn ning valmis ennast kas või igal õhtul mõne koorijaga hellitama. Kuna igal õhtul on siiski natuke liiga sageli, piirdusin selle üsna tugevate terakestega toote puhul kahe korraga nädalas. Pakendil olev pepu pilt mõjus algul veidi eksitavalt, kuid tegemist on siiski kogu keha koorijaga, mis on valmis võitlema armide, venitusarmide ja probleemse nahaga, samuti on koorija abil võimalik vabaneda naha ebatasasustest, kühmudest või armidest.

Tegemist on päris kohviga, mis on 100% looduslik ja see meeldib mulle toote juures kohe eriti. Ära on jäetud plastikust terakesed, mis ei ole kasulikud ei nahale ega meid ümbritsevale looduskeskkonnale. Pakendit avades ning koorijat peale kandes lummab mõnus lõhn, mis meenutab apelsiniga jõulukohvi – mmmm! Kohviterakesed on parajalt suured ja koorimine seetõttu tõhus – see mõjub masseerivalt ning äratab ka kõige laisema keharaku, nii et pärast on nahk värske ja pehme. Samuti stimuleerib kohviaroom meeli, mis annab ainult boonuspunkte! Nahale jääb tuntav kohvilõhn veel tükiks ajaks ning hajub lõpuks üsna märkamatult. Kuna mu nahk kipub peale pesu üsna kuivaks muutuma, siis pärast koorimist see kreemi järele siiski soovi ei avaldanud, järelikult tegi selle töö ära külmpressitud magusmandliõli, mis jätab naha niisutatuks ka pärast koorija mahaloputamist.