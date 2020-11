Lugejakiri | Sõtuvus või mitte: palju teie lapsed magusat söövad? 

„Mul on kodus 10aastane ja 14aastane, kes suisa neelavad magusat,“ kurdab Lea.

Ema sõnul on neil korra või kaks laste soovil laual kook või tort, aga ka koolis pakutakse magustoitu lisaks.

„Rääkimata sellest, mis nad ise poest või pärast trenni ostavad. Ka koju ostame kohukesi, kreeme ja komme. Raske on piiri tõmmata, et kus see liiael läheb,“ muretseb Lea perekonna tervise pärast.

Tema sõnul on kõigil juba teatav sõltuvus magusast tekkinud, sest ikka pistetakse pärast õhtusööki põske ka midagi magusat.

„Tahaksin, et võiksin jätta kommivaagna lauale ja õhtul ka ise sealt mõne kommi võtta. Kui ma peaksin oma kodus mõne maiustuse nähtavasse ja kättesaadavasse kohta jätma, siis ei jõua ma ka kolmeni lugeda, sest see on juba otsas,“ kirjutab Lea.

„Praegu mu lapsed liiguvad piisavalt ja kaalule see veel mingit mõju ei ole avaldanud, aga ometigi pelgan, et neile jääb see muster külge. Enda kaalule annab see maiustamine tunda juba küll. Kui lapsed trennis ei käiks, siis istuksid nad mul kah palju rohkem diivanil ja õgiks niisama. Kui palju neile magusat lubada võiks? Kuna ma sekkuma peaks? Kooli ja poodi ma neid jälitada ei saa. Minu piirangud kodust kaugemale ju ei ulatu,“ arvab Lea.