Lugejakiri | Kuna saabub vaikus ja rahu: lärmakas naaber puurib ja lammutab mitmendat kuud 

„Ma saan aru, et remonti on vaja teha. Aga mida seal kolm kuud puurida ja lammutada vaja on -seda ma aru ei saa! Ühe kuuga jõuab ju ometigi kõik vajaliku maha lõhkuda?! Aga nemad laamendavad senini ja tassivad suur kamakaid krohvi välja. Hommikul kaheksast hakkab pihta ja mõnel päeval kümneni välja,“ kirjeldab Anu.

„Marru ajab, et ühtegi päeva pole rahu! Me käima ka vahetustega tööl, aga pole seni veel jõudnud koju ajal, mil suurem lõhkumine läbi oleks. Tahaks ju ka pärast tööpäeva mõne hetke vaikust ja rahu nautida. Ma palusin neilt ka uksele kirja, et mis päevadel ja aegadel neil mürarikkamad tööd on, aga öeldi, et ei oska seda ette niimoodi näha. Et kuhu täpselt müra kostub, kuhu mitte jne. Juhataja ei oska meil ka kuidagi aidata. Võibolla ka lihtsalt ei taha, sest ta pigem selline malbe ja sõbralik. Konkreetsust ja asjalikkust jääb väheseks,“ leiab naine ja küsib: „Mis ma veel teha saaksin, et kodus mõni hetk ka puhkamiseks oleks?“