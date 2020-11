Raske haigus paneb paarisuhte tõsiselt proovile – kuidas muutustega toime tulla? 

„Meie abielu pärast mehe diagnoosi saamist lihtsalt pole enam. Mees on sajaprotsendiliselt muutunud, täiesti endasse tõmbunud. Ta lihtsalt ei räägi enam minu ja lastega. Meie poeg on arstitudeng, temaga saaks kõigest, mis hingel, rahulikult rääkida, aga mees eelistab vaikida. Jätab kogu oma valu endasse, ehkki me oleme valmis teda kogu südamest toetama. Näen iga päev, kuidas tal on üha vaevalisem kasvõi kodus toimetada, rääkimata väljas käimisest. Teda vaevavad kõhuvalud, siis istub tugitoolis kägaras, midagi ei räägi, ainult põrnitseb telekaekraani. Me oleme terve perega sattunud täiesti väljapääsmatusse olukorda. Kooselu kannatava inimesega on hirmus,“ kirjeldab 52aastane Maret.