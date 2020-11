NÄDALA HOROSKOOP | Kaksikutel tasub panustada armusuhetesse, Kaaludele toob Veenus pingeseisundi 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Viimaks ometi saad vabalt hingata ja tõhusalt tegutseda – sügisperioodil sind aina pidurdanud takistused on teelt kadunud! Küllap on sul mingid projektid kiratsema või sootuks pooleli jäänud. Nüüd on aeg need uuesti käsile võtta. Lähene loovalt, ole paindlik – küll näed, tegevus edeneb kiirelt ja sujuvalt. Nutikaid ideid saad välismaa kolleegidelt või eeskujudelt. Selleks ei pea pikka reisi ette võtma, info on kättesaadav veebi vahendusel. Selle leidmiseks on vaja veidi kannatlikkust.