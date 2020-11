Pidevast parem olemise nimel rassimisest väsinud Reet: „Ma pole seda kannapööret kordagi kahetsenud.“ 

«Emme ja issi on segaseks läinud, lähevad Türile hipideks,» tundsid sinnamaani Tallinnas elanud Reeda (61) ja Ivari (61) lapsed esialgu muret. Ei olnud ju seni Türi aedlinnas üksnes suvitanud paaril tagataskus suuri sääste, samuti ei oodanud neid seal töökoht.

Ent kogu elu lasteaias palgal olnud Reet põles tööl läbi. Ta ei suutnud enam kohaneda lasteaiaõpetaja rolli muutumisega klienditeenindajaks ega survega olla kogu aeg ja kõiges parem. «Ma pole kunagi oluliseks pidanud silma paista, minu jaoks oli peamine laste areng ja see, et neil oleks huvitav,» selgitab naine.