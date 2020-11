Lugejakiri | Remondist tulnud auto krigiseb kummaliselt 

„Puksid vajasid vahetamist ja töö tehti kiire ja korralik. Koju sõites kuulsin imelikku häält, aga ei pööranud niivõrd tähelepanu. Järgmine päev oli vaiksem liiklus ja automakk ei käinud – siis oli ikka võimas krigin juba. Nüüd olen segaduses, kas uued puksid võivad sellest häält teha? Või on mingi muu jama? Ise eeldan, et remonti viies võib ikka tegijat usaldada, aga nüüd pelgan kõige hullemat,“ kirjutab Merje, et oli nõu proovinud küsida ka ühes autofoorumis.

„Esimesed vastajad oli suhtumisega, et naised ei peagi autodest midagi jagama- võtku ma endale mees. No mees on olemas, aga välismaal tööl. Autot on vaja nüüd ja kohe, mistõttu ei anna oodata, mil mees kodumaale jõuab. Ei taha teda ka tülitada. Hakkab lihtsalt muretsema. Ise mõtlen, kas oleks kummaline sinna uus kõne ja palude neil enda tööd kontrollida? Või solvuvad ja pigem tehakse asi hullemaks? Kui nad ka midagi valesti tegid ja eksisid, siis mulle piisaks, kui asi korda saaks. Seda tahtsin ka foorumis uurida, aga selget vastust ei saanud,“ on naine nõutu.