Dilaila kolumn | Tavabeibest ossi piffiks 

Mõnedele inimestele peab meenutama, et vanade piinlike piltide ärakustutamine pole patt. Tuli välja, et see kutt oli eelnevas elus ... oss! Tal on konkreetselt üleval pildid, kus ta on dressides ja nokakaga, toetub bemarile ja suitsetab joint’i. Ja ei, see ei ole juhuslik dress-up. Tuleb välja, et ta käis aastaid niimoodi ringi ja tundis selle üle uhkust. Ning tema eks enne sõbrantsi kannab super lühikesi pükse, stringe – need paistavad läbi pükste –, ning tal on ülisuured silikoonist melonid. No ja loomulikult plaatinablondid juuksed, pardinokaks süstitud huuled, alaselja tätokas ja jalakett. Pluss võltspäevitus!