Lugejakiri | Köhiva õpetaja koht on kodus 

"Laps tuli koju ja kurtis, et on mingi viiruse vist külge saanud," kirjutab Ave ja lisab: "Ma jätsin oma lapse selleks nädalaks koju. Ta tundis, et kurgus kriipis ja päeval oli köha vahepeal päris hirmus. Uurisin siis talt, kas koolis keegi lastest veel praegu haige on, aga vastus üllatas mind ebameeldivalt."

"Laps ütles, et teised lapsed on terved, aga üks võõrkeeleõpetaja köhib hirmsasti. Uurisin kohe, et kus minu laps selles tunnis istub. Ise hinges juba aimasin vastust - õpetaja vastas! No eks ta sealt siis mingi pisiku sai. Ma ei arvagi, et see koroona peaks kohe olema, aga haige õpetaja peaks püsima kodus. See mentaliteet on visa kaduma, et köha ja nohu ei ole haigus, käi tööl. Aga isegi pean tunnistama, et köha ja nohuga ei ole sugugi meeldiv olla ja tööd teha. Kool võiks olla keskkonda, kes sellel teekonnal muutuste suunas on teenäitajaks," leiab Ave.