Lugejakiri | Üksikema mure: kes maksab kinni meie maskid?!

Kristi sõnul ei piisab tema palgast vaevu, et maksud makstud saaks ja toit lauale.

„Mõlemad lapsed sõidavad bussiga kooli ja tagasi koju. Seega oleks juba neli maski vaja. Üks on 14aastane ja teine 16aastane- neid ilma maskita siis lasta ühisõidukisse ei tohiks. Siis lähevad nad õhtul trenni – kummalgi kulub nädalas siis veel 12 maski. Lapsed käivad kolmel päeval nädalas trennis. Ise lähe ka tööle ja koju bussiga – veel kaks maski päevas juurde. Kui ma nädalas käin ka kahel korral poes, siis vajan veel kaht maski. Lapsed ja mina. Oleme korra kuus proovinud ikka kinos käia, aga nüüd oleks ka see suurem kulu meie perele,“ arvutab Kristi, et minimaalselt kuluks neil nädalas juba ligi 50 maski.

Kristi sõnul on hinnad kevadest küll maskidel soodsamad, aga alla 16 euro pole tema pakki näinud.

„Pakis ongi vist 50 maski. Seega oleks kuus ikka korralik lisakulu. Praegu pole ka suvi, et saaks lihtsamat tööd juurde võtta. Kuigi sotsiaalminister rääkis ka uudistes, et maskid odavamad – alla selle ikka ei saa ju! See oleks lastel juba kinno minekuks piisav summa,“ ei meeldi Kristile mõte, et kulud suurenevad.

Kristi sõnul saab ta aru, miks on vaja liikumist piirata ja nõudeid lisada, aga tema mõistus on lihtsalt otsas, et kust ootamatult seda lisaraha saada.

„Mõnel paremal järjel perel ehk ei olegi see nii suur kulu, aga meil on tõesti iga sent arvel. Ka lapsed hoiavad oma raha ja koguvad ise suuremateks ostudeks. Kodus panevad ise käed külge ja hoolitsevad suvel rõdule pandud tomatite ja kurkide eest. Nad oskavad raha hinnata ja tervist hinnata. Rääkisime ka maskide õmblemisest, aga ka selleks on vaja midagi, millest neid teha. Ja sellises koguses näib narr neid õmmelda, sest kus lapsed päevas neid maske koguvad, kui nad ühe sõidu on bussis juba teinud, aga kolm ootab veel eest,“ kirjutab Kristi.

Naise sõnul on ta ka tööl kolleegidega arutanud, et tegelikult võiks riik müüa maske soodsamalt.