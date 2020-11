„MÕTTEKOHT“ | Kuidas leina ja kurbusega toime tulla? 

Seejuures olgu algatuseks rõhutatud, et lein ei tähenda vaid mõne kalli inimese kaotamist – selle võib kaasa tuua mistahes äärmuslik olukord elus, olgu see siis paljude muude asjade hulgas töökoha kaotus, lahkuminek, lemmiklooma surm või kodust pikaks ajaks eemaleminek. „Lein on hind, mida me maksame armastuse eest,“ tsiteerib Triinu ühte kuuldud mõttetera.

Inimesed et taha Triinu sõnul leinast eriti kõnelda, sest me elame maailmas, kus meid survestatakse kaotustest kiiresti üle ja leinast jagu saama. „Võib tekkida tunne, et me tahame leina vältida, kuid tegelikult on see kaotusega kaasnev valu, mida me tunda ei taha,“ nendib ta. Rasketest teemadest ei taheta tegelikult üldse rääkida, sageli tunnete väljanäitamist peetakse sageli ka nõrkuse märgiks.