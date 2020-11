Lugejakiri | Mees üllatas naist nende kodus võõra naisega 

„Ma ei jõudnud midagi küsida, vaid mu mees lihtsalt ütles, et Sille hakkab meiega koos elama. Et tema on uuesti armunud ja nemad Sillega haaravad pool korterit endale. Nii olevat parim, sest siis ei pea keegi kuhugi kolima ega vara jagama. Ja lapsed olevat rõõmsamad, sest vanemad elavad ikka ühes korteris,“ kirjeldab Jaana.

Naise sõnul ei osanud ta alguses teha muud, kui ainult mehelt pärida, et kas ta räägib tõsiselt või on see mingi nali.

„Selle taustal viis mu mees asjad elutuppa ja seletas eemalt, et nemad võtavad esiti elutoa ja kabineti. Mulle ja lastele jäävad magamistuba ja lastetuba. Ei osanud karjuda ega nutta. Sisemiselt korraga põles ja oli kõik tundetu. Tahtsin küsida, et miks? Teisalt tahtsin nad lihtsalt enda kodust ära ajada. Või võtta enda asjad ja lahkuda, aga kuhu? Läksin selleks üheks ööks lihtsalt sõbranna juurde.“

Jaana sõnul nädalavahetusega lahendust ei tulnud ja lapsed tulidki koju ema, isa ja võõra naise juurde.