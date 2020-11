Inimesed Kati Saara: „Abielu on ju julguse ja otsustamise küsimus – vot ei istu pidevalt kohvri otsas mentaliteediga – kui enam ei viitsi, siis laseme lesta.“ Helina Piip , täna, 10:14 Jaga: M

HOBUSEID JOOTMAS: Katile on hobustele allikast vee valamine meditatiivne rituaal, hingamine ja sirutamine tubaste loovustundide vahel. Foto: Robin Roots

Kati Saara Borodina on kindel – miski tema elus pole olnud juhuslik ega ekslik. Eriti mitte kohtumine oma elu teise poole armastusega. Naise vaibumatu tegutsemine on toonud Saage rüütlimõisa Altweski maadele uue hingamise ja Kati Saara energiat on võrreldud ka tuumajaama omaga.