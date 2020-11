Marian Võsumetsa karm õppetund: enda piitsutamine ei tähenda tervislikku elu 

Marian on kaks korda elus kombanud n-ö tervisliku elustiili piire. Esimene juhtus gümnaasiumis, kui ta leidis ajakirjast Cosmopolitan 1500 kcl toitumiskava. Peale selle hakkas ta tihemini jooksmas käima, kui selleks tegelikult aega oli. Seda, et kinnisideed on kerged tekkima, tõestab ka teine näide. Mõni aasta tagasi vaimustus Marian fitnessist, sest glamuursest spordialast oli toona raske mööda vaadata – seda tuli sotsiaalmeedias uksest ja aknast. Libedale teele tõmbas Mariani personaaltreener, kelle eelmised kliendid olid peamiselt lihaselised sportlased. «Ta mainis, et mul on spordiala jaoks väga head eeldused ehk õiged proportsioonid – laiad õlad ja kitsad puusad. Ei teagi, kas see on kompliment,» naerab ta nüüd.

Kuna esikoht tundus pelgalt kokkuvõtmise küsimus, tuli see ära proovida. Ent hoolimata hoolsast treening- ja toitumiskava jälgimisest Marian lavale ei jõudnud. «Ma ei suutnud end ära veenda, et peaksin sädelevates bikiinides poseerima,» lausub ta muigega. Välja koorus veel üks iva – võistlemise eeltingimus oleks olnud rinnasuurenduse operatsioon. Veel vähem kujutas ta end ette lõikuslaual.