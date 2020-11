Savisse armunud Eva: „Keraamika parandab hinge, aga maniküüri rikub ära.“ 

Vahel paneb keraamikakursuste tohutu populaarsus Evat (50) imestama. Ühest küljest seetõttu, et asjadest pilgeni maailm ei vaja juurde ainsatki potsikut. Naine pakub, et küllap on aga tarvis omanäolisust, eriti praegusel ajal.

Teisalt pole keraamika ökoloogiline jalajälg sugugi väike – nii savimass kui ka glasuur tuleb sisse tuua. Kuigi samas saab savi kui säästliku materjali ära kasutada viimse terani.