Moekunstnik Anu Hint: „Ajakirjade sirvimisega head maitset ei arenda.“ 

Kristjan Raua nimelise preemia pälvis Anu (59) Eesti Moekunstnike Ühenduse näituse «Eestlane olla …» koostamise ja kureerimise eest, mida on 11 aasta jooksul eksponeeritud kolmeteistkümnes riigis. Näitus pole koostatud pelgalt teiste kunstnike töödest – Anu ise lööb samuti kaasa, peale rõivamudelite on tema pildistatud näituse esimesed fotokollektsioonid. «Eesti naised on alati olnud väljapeetud riietujad, neid iseloomustab põhjamaine minimalism. Tore, et kantakse ka kauneid omavalmistatud mantleid ja jakke, kindaid ja mütse.