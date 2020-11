Lugejakiri | Paugutid tuleks Eestis ära keelata 

„Lugesin sotsiaalmeediast, kuidas üks laps oli visatud paugutiga õnnetult pihta saanud. Lapse seljas olnud rõivad sulasid naha külge. Pere käis öösel EMO-s abi saamas. Mul on endal 5aastane põnn, kellega oleme lasteaiast tulles samuti paraja hüppe teinud, sest keegi on otsustanud nurga taga pauguteid loopida – kaua see kestab? Miks igaüks võib suvaliselt kellegi elu ohtu tänaval seada ja mitte oma tegude eest vastutada?“ tunneb Maarja muret, et põhiline paugutite aeg on alles ees.