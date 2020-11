„USSIKEELED“ | Kallis isa, miks sa arvad, et lastele on lihtsam, kui sa nendega ei suhtle? 

Andra täiendab, et kahjuks paljuski vahel naised ei lase meestel isad olla, mässides nad ah-sind-nagunii-ei-huvita või sa-ei-saa-ju-hakkama valevõrku.

Miks on meil ikka nii, et lapsed jäävad pigem lahutuse korral emaga? Miks isad rohkem oma õiguste eest ei võitle? Mida tähendab õpitud abitus stiilis: "Ah mu eks on nii hull,et laste nimel ma ei sekku nende (misasja?) pereellu ja hoian eemale ja maksan elatist?"