LUGEMISSOOVITUS | Raamat, mis hoiab sind terve öö üleval 

Joe Goldberg töötab raamatupoes, kuhu astub ühel päeval sisse täielik sotsiaalmeediahull Guinevere Beck. Naine aga ei tea, et härra Goldberg, kes üritab iga hinna eest tema südant võita, on totaalne stalker ja psühhopaat, kes on isegi valmis tapma. Nii ei ole mehel raske naise aadressi välja uurida ja tema maja ees aknast sisse vaadata. Arvad, et see on creepy? Oota vaid, see on alles algus.