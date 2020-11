ÕHTULEHT KEENIAS | TINDERI-KATSE: kas valge naine leiab rohkem mehi Aafrikas või Eestis? 

Elu hakkab Aafrikas pulbitsema hommikul eriti varakult. Kui on õnnetust ööbida mošee lähedal, võid ärgata veniva laulujoru peale kella poole viie ajal. Maapiirkondades kikerikiitavad kuked une silmast kella viie paiku. Nii tundubki loomulik, et pühapäeva varahommikul kella seitsme paiku kubiseb Keenias Tinderi tutvumisäpp agaratest suhtlejatest. Üks noorem ja tõmmum kui teine, paljudel meestel seljas ülikond, ees lips ja mitmel ka näomask. Huvitav, äpi kaudu koroonanakatumisest pole ma veel midagi kuulnud. Ju siis on lihtsalt aja märk! Märtsikuust saati on ju Keenias kohustuslik maski kanda, muidu ähvardab rahatrahv.