Lugejakiri | Koer ei söö koeratoitu 

„Kui nad tagasi koju tulid, siis pärisin aru. Ütlesingi neile, et teie koer e isöö ju koeratoitu. Miks te seda üldse ostate? Sain aru, et alati pannakse krõbuskite peale veel midagi „erilist“. Näiteks küpsetatud hakkliha või konservi. Ise mõtlesin ja meenutasin, et lapsepõlves sõid küll kõik koerad seda, mida neile anti. Ometigi olid neil loomapoest ostetud kallid krõbuskid. Maal vanaisa annab oma ketikoerale kõige odavamat krõbuskit. Vahepeal keedab lihaga putru juurde. Sööb! Mis selle linnakoera niimoodi eriliseks muudab. Või on lihtsalt ära hellistatud?! Ma ise andsin ikka mõne tüki juustu talle küll. Isegi pirni sõi koos minuga. Lõpuks sõi ka hommikuputru ja võileiba, sest krõbuskeid ma talle sisse ei suutnud sööta, aga loom oli ju näljane,“ kirjeldab Madis.