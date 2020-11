Lugejakiri | Kas tänavu jõulupeole saab või ei? 

„Meie firmas on igal aastal kolm olulist üritust, kus enamus töötajaid osaleb. Igal kevadel on päeval aktiivne tegevus ja õhtul pidu. Juulis kindlasti suvepäevad. Jaanuaris tervitame kolleege aga hilisel jõulupeol – võiks öelda, et uusaastapeol. Seoses koroonaviirusega on kaks suurt üritust tänavu jäänud pidamata, aga jõuluootuses oleme me viimast pidu praegu organiseerimas. Ja nüüd ongi suur segadus, kas tohib või ei,“ kirjutab Marje.