Inimesed ISADEPÄEV | Jüri Muttika: „Tajun ennast pärast lapse sündi täiskasvanuna.“ Helle Rudi , täna, 09:44 Jaga: M

GALERII

Kuldsed sõnad: Intervjuu lõpuks tsiteerib Jüri muusik Robert Linnat. «Pärast lapse sündi ütles ta mulle, et vanemad arvavad, et nemad õpetavad lapsi. Aga tegelikult on vastupidi. Kinnitan, et see peab paika.» Foto: Erakogu

Ole sa peaminister, maailmameister või hoopis Eesti armastatuim telereporter – tähtsaim roll siin elus on ikkagi olla oma lastele hea isa. Naisteleht uuris tuntud Eesti isadelt, milline on nende suhe oma isaga ja kuidas ennast selles rollis tunnevad.