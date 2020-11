Lasteaiaõpetaja paneb südamele: ärge ostke trööbatud õueriideid, millega laps saab aluspüksteni märjaks! 

„Tunnen, et olles pikalt lasteaias töötanud, tahaks kohe midagi kirjutada. Ma ei mõista hukka ühegi pere võimalusi oma lastele riideid soetada ja saangi aru, et mõtted ja võimalused on inimestel erinevad. Erinevates gruppides, k.a siin olen täheldanud juba pikalt kuulutusi, kus otsitakse lapsele lasteaeda talveriideid. Sõnastus on tavaliselt selline: „Otsin talveriideid, ei soovi midagi korralikku, läheb lasteaeda”,” kirjutab ta, et mõni ostaks lausa aukudega riideid.

„Kui nüüd aga mõelda, siis kõige korralikum talveriiete komplekt peaks olema kasutusel lasteaias. See on koht, kus laps veedab tunde õues oma sõpradega. Mängitakse, rullitakse, roomatakse lumes ning hüpatakse loikudes. Just lasteaias kasutatavad riided võiks võimalusel olla võimalikult vettpidavad ning porikindlad. On väga palju kordi olnud, kus laps on märg kuni aluspüksteni, sest kvaliteetsemas komplektis on ilus linnas käia ja jalutada. Kindlasti on vanemaid, kes lähevad lapsele lasteaeda järgi ja siis võibolla tõesti sumpavad ja roomavad lapsega lumes, kui ta enda parema riietuse selga paneb. Aga see aeg, mis vanem pärast lasteaeda jõuab lapsega õues olla, ei kaalu üles seda, kui palju laps lasteaias õues on," paneb ta vanematele südamele.

„Ma tean, et inimestel on erinevad võimalused, ja ma üldse ei ütle, et kõige kallim on kõige parem. Järelturult leiab väga häid kasutatud riideid. Aga vahel tundub, et järelturult otsides lastakse ootused nii alla, sest laps määrib ju selle nagunii ära. Jah, ta määrib, aga ta on üliõnnelik, kui mustaks ja märjaks saab ainult välimine kiht, mitte ei ole märg kuni aluspüksteni.”