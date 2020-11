Maletaja Merike Rõtova viimased kultuurielamused: „Rõõm teatris käimisest on nii suur, et olen valmis seda tegema kasvõi ebamugavalt läbi maski hingates.“ 

Näiteks Viinis olen viibinud pikemalt kui tema, aga mina nägin vähem kui tema ühe päevaga. Hämmastav on ka tema keelteoskus. Et viimastel aastatel on Kaplinski palju Portugalis puhanud, siis Hispaaniasse minnes ütles ta, et keeled on nii sarnased, et tema portugali keel hakkas segama tema hispaania keelt. Niisuguseid inimesi on meil vähe ...

Raamatus on üks koht, kus tundsin, et õpin ka iseennast tundma. Kaplinski räägib, et talle meeldiks, kui linnades ei niidetaks muru, vaid oleksid lilleaasad. Tundsin, et ma ise mõtlen samamoodi. Mulle väga meeldib suvel maal, kui varahommikul päike sädeleb kastepiiskades ja ristikupõld lõhnab.