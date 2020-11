NAISTELEHE KAANELUGU | Marju Länik: ettearvamatu ja ebakindlust täis aeg jätab hinge nälga 

Sarnaselt kõigi lauljatega keeras kevadine koroonalaine pea peale ka Marju (63) elu. «Märtsist juunini tühistati kõik esinemised,» selgitab ta. Rokileedi lisab, et praegugi on esinemisi vähem kui mis tahes teisel aastal. Kui vahepeal muutus olukord paremaks, algasid septembris tühistamised uuesti. Ka mitmed pikalt planeeritud aastalõpuüritused lükati tulevikku. Selline olukord tekitab mõistagi parasjagu ebakindlust, sest paljud kultuuriüritused on ootele pandud ning artistide töö ja sissetulek tugevalt häiritud.