Saksa armee ridades võidelnud Joosep: „Suurema osa elust olen elanud hirmu all.“ 

Kuigi meil on ammu iseseisev riik ja rahuaeg, tunnistab hiljaaegu oma 95. sünnipäeva tähistanud Joosep, et see hirm tuleb talle aeg-ajalt peale praegugi. Võib ainult ette kujutada, mida tunneb mees, kes peab sõna otseses mõttes elu eest varjama oma teenistust Saksa armee ridades. «Kui midagi hullemat poleks juhtunud, siis Siberisse oleks kindlasti saadetud,» selgitab vanahärra.