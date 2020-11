NÄDALA HOROSKOOP | Jäär võib tunda rahutust, Kaksikute elus on oodata olulisi pöördeid 

Jäär

Kõik on hästi, kui sa tempot liiga kiireks ei aja ning hoidud kaaslaste takka sundimisest. Võta asja rahulikult – aega on! Mine õhtuti varem magama ja puhka korralikult välja – nii on sul ka päevasel ajal lihtsam tasakaalus püsida, pisiasjad ei aja sind endast välja. Märksa keerukam on juhul, kui annad järele sisemisele rahutusele, mingile arusaamatule sunnile, mis sind rahutuks teeb ja edasi tormama sunnib. Sel juhul tundub, et teised takistavad sul edasipürgimist ja see ajab täiega närvi!