„Sinised prillid“ säästavad silmi – kas tõesti moodne võluvits? 

Sinist valgust blokeerivate prillide populaarsus aina kasvab. Pole vahet, kas tegemist on nullklaasidega või nägemist reguleerivate prillidega, kuhu n-ö filter juurde lisatud. «Viimase paari aastaga on info eriti levinud ja pakun, et tänu mõjuisikutele sotsiaalmeedias,» ütleb Merilin. Kui tööajast veeta enam kui pool arvuti ees, võib seda pidada ohuteguriks. Oluline on seegi, et ekraanitunde koguneb tänapäeval ka enne ja pärast tööpäeva, alates televiisorist ja lõpetades nutitelefoniga. Samas hulluks ei tasu arvutamisel minna, vaid pigem jälgida just töötundide mahtu. «Isegi kui veedad rohkem kui poole tööpäevast ekraani ees, ei pruugi need prillid tingimata vajalikud olla. Meie valgustaju on erinev,» tõdeb Merilin.