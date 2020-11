Lugejakiri | Mitu tundi võiks laps nutiseadmeid kasutada? 

„Naine lubab poisi arvutisse iga päev vähemalt kaheks tunniks. Päeval koolis istuvad klassikaaslastega kindlasti telefonis, sest igal õhtul on traditsioon tal oma telefon laadima panna,“ kirjutab Eduard.

„Õhtul vaatab meiega veel telekat. Võibolla on enne meie saabumist samuti telefonis või arvutis. Mitu tundi see normaalne oleks?“ uurib Eduard teiste arvamust.

Mees leiab, et päevas võiks kõik arvutid ja nutiseadmed kokku anda maksimaalselt kaks tundi.

„Laps on ärevil ja väga pahur, kui arvutisse ei lasta. Kui mina enne ema koju saan ja tal õppimata, siis ma ei luba teda sinna. Aga väga turtsub ja tujutseb siis kogu selle aja. Endale tundub küll, et see esimene halb märk,“ kirjeldab Eduard.