Lugejakiri | "Andke mulle mees, kellega iivet tõsta!" 

Naise sõnul on tal viimane aeg luua püsisuhe ja pere, aga sobivat meest olevat täitsa võimatu leida.

„Ta oli toetav ja turvaline kaaslane, aga tema huvi seksi vastu oli üldse väga madal. Vahepeal ta lubas ta ned kokku võtta ja plaanisime pisiperet, aga alati jõudsime samasse punkti. Nii aastad läksid, kuni suhte lõpetasin. Ja lootsin, et leian selle õige. Nüüd olen viis aastat püsisuhtele avatud olnud, aga ei midagi,“ on Liis mures, et ta unistus võibki täitumata jääda.