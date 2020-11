Vahva vanaema Katrin Saks: olen moodne vanaema, keda enamasti pole 

Katrinil on kaks last – Joonas (37) ja Maria (33). Zürichis elaval tütrel lapsi pole, aga Joonasel on neid lausa neli: Iiris (15), Mikael (11), Luukas (10) ja Tormi (7). Katrin elab Joonase perega kõrvuti kaksikmajas, mille ehitas kunagi Katrini isa. Nii näeb vanaema lapselapsi peaaegu iga päev. Tormit siiski mitte nii sageli, sest tema elab oma emaga Tartus, aga kõik neli last peavad üksteist ikka vendadeks ja õeks ning suhtlevad tihti.