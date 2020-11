Ilu ja mood OLULINE ILURITUAAL! Õhtune näo puhastamine on kui aeg iseendale Liisa Raudmets, esteetilise meditsiini õde , täna, 11:29 Jaga: M

Foto: Istockphoto

Mida kauem mustus nahal on, seda tõenäolisemalt tekivad ummistused ja põletik. Häirub ka naha mikrobioom ja see meie tavaliselt tugev kaitsebarjäär saab kahjustada. Puhastamine on näohoolduse esimene samm ja alustala vanusest või nahatüübist olenemata.