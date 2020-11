AJATU KLASSIKA! Püksid, mis tegid naisest ema 

GALERII

Suurbritannia laulja ja moeikoon Victoria Beckham (46) New Yorgi tänavatel emmeteksadega patseerimas. Foto: The Mega Agency / Vida Press

Emmeteksad on naljatermin, et kirjeldada ajast-arust püksilõiget, millel ei ole tegu ega nägu. Ent ajad muutuvad – nüüd on need taas värske moeröögatus!