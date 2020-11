Allan Roosileht võitleb ülekaaluga: „Enesetunne kergemana ja raskemana on nagu öö ja päev." 

Allan Roosileht (61) on eluaeg pidanud nägema vaeva, et kehakaal püsiks normis. Peamine ajend kaalu jälgimiseks on tema jaoks see, et riided, mis meeldivad ja milles ta ennast hästi tunneb, ikka selga mahuksid.

Allan armastab riietuda fantaasiarikkalt ja tal on suur garderoob. Kui mingi osa sellest on kasutusest väljas, sest ei mahu selga, siis motiveerib see teda kaalu langetama. Eriti armas on üks spetsiaalselt keha järgi õmmeldud smoking. Kui kuus aastat tagasi see jäi kitsaks, vihastas Allan sedavõrd, et sai hakkama 15 kilo kaotamisega. Praegu on pool toona kaotatud kilodest siiski tagasi tulnud ja sentimeetri jagu jääb puudu, et smoking jälle ilusti seljas istuks. Eks tuleb uuesti proovida kaalu vähendada!