Inimesed Rinnavähenduse kasuks otsustanud naine: „Lõpuks oligi nii, et tissid ees ja Mirja järel.“ Greta Kaupmees , täna, 11:39 Jaga: M

Mirja on rahul, et rinnahoidjapaelad ei pressi enam õla sisse ja olek on kerge. Foto: Martin Ahven

Rinnakat naist peetakse meeste ihalusobjektiks ja naiste kadedate pilkude tekitajaks. Mirja Kade (66) on aga seetõttu hoopis kannatanud. Nii teravate keelte kui ka seljavalude pärast.