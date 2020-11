Blogid KOLUMN | Reet Linna: üle kivide-kändude ja nagu Tänak läbi aukude Reet Linna , täna, 10:05 Jaga: M

GALERII

Reidi tee kulgeb «Russalka» mälestusmärgi juurest Tallinna sadamani. Foto: Robin Roots

Alles see oli, kui tallinlased kirusid Reidi tee ehitust. Et milleks ja kellele ja kole kallis! Ja kas see Viimsi poolsaare elanike suure probleemi – väiksema ajakuluga teise linna otsa tööle jõudmise – ikka lahendab?