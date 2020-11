MEESTE SELJAST MOEMAAILMA – flanell pole ainult rekameeste lemmik! 

GALERII

Burberry Autumn Winter 2020/21 Burberry Autumn/Winter 2020/21 London Fashion Week, England, UK in February 2020. CAP/GOL ©GOL/Capital Pictures Foto: Capital Pictures

Pehme puuvillane flanellsärk on moehitt ja meie ütleme – see on tõeline taeva kingitus! Imelihtne kanda ja oma mugavuses suisa sõltuvust tekitav.