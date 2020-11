Inimesed Joel Ostrat õpetas tuntud näed kokkama: said selgeks kõik nipid ja trikid Helle Rudi , täna, 18:30 Jaga: M

Joel Ostrati valvsa pilgu all ja telekaamerate ees on üksjagu tuntud nägusid profiköögis suuremale seltskonnale süüa teinud. Uurisime lauljatelt järele, mida nemad tippkoka käe all selgeks õppisid?