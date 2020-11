„Minu Pariis“ autor Triin Lellep: „Pariis on oluliselt sügavam kui pelgalt makroonid, romantika ja mood.“ 

Seitse aastat Pariisis elanud Triin (34) ei pidanud tegelikult plaani kuskile kolida. Isegi vaatamata sellele, et kunagine unistuste linn tõi noorele naisele kaasa ka pettumusi ning näitas oma tõelist mitmekihilist palet. «Pariis on oluliselt sügavam kui pelgalt makroonid, romantika ja mood,» nendib ta, et põdes ilmselt, nagu paljud teisedki maailmas, Pariisi sündroomi

Sinna minnes kujutas Triin nimelt ette, et kohapeal kannavad kõik romantilises miljöös Chaneli kostüüme, olles seejuures kaaslaste vastu aupaklikult viisakad. Tegelikkuses kohtas ta teenindajate ebaviisakust, krõbedaid hindu, kelme ja sõjaväepatrulle. Romantikapealinnast on naise hinnangul saanud hoopis mässupealinn, kus mittepariislane võib end tunda vägagi ebaturvaliselt.