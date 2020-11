ILUTOODETE TEST | Kas kõik see, mida pakendil lubatakse päriselt ka paika peab? 

Jällegi üks mõnus koorija, mille võlu seisneb selles, et seda kulub väga vähe. Esimese hooga pigistasin seda veidi liiga palju, aga kuna koorija on rikkalikult kreemine, oleks võinud vähemalt poole vähem võtta. Terakesed teevad õrnalt oma tööd, nii et pärast on näonahk kerge ja värske. Kuiva naha puhul, nagu minul on, pidin täiendavalt veel ka kreemi panema. Toode on pakendatud väiksesse tuubi, mida on väga mugav kasutada. Boonuspunktid selle eest, et toote pakend on tehtud bioplastikust, mis on samm plastikuvaba maailma poole.