UUS ALGUS | Abielupaari suur elumuutus: Šveitsist Eestisse ja õunaaeda pidama 

Kuus aastat tagasi laius Piesta Kuusikaru talu maadel ühtlane võsa. Ent Šveitsist Eestisse naasev tippjuht ja tema turismikorraldajast naine nägid seal laiumas suurt õunaaeda – hoolimata sellest, et kumbki polnud varem õunapuid kasvatanud.

Hardi Nigulas (66) ja Külli Eller (47) on üles kasvanud ja elanud peamiselt Tallinnas. Tõsi, mõlemad käisid lapsena vanavanemate juures külas, kuid sõitsid siis vastavalt Kärust ja Keilast uuesti tagasi pealinna. See, et nad otsustasid Vändra lähedale Hardi esivanemate maadele püsivalt elama asuda, oli mõlemale tundmatu väljakutse.

Pärnumaal Kullimaa külas asuv 50hektarine talukoht kuulus alates 1868. aastast Hardi esivanematele, viimati tema vanaemale ja vanaisale. Küüditamiste ajal põgenes pere kodust ja hiljem neid tallu tagasi ei lubatud. Vanapaar elas Kärus kahetoalises korteris ja seal veetis ka Hardi kõik oma koolivaheajad. Ta aitas vanaisal oma väikese vikatiga heina niita ja kuulas tema õpetussõnu. „Olin vanaisa laps,“ ütleb mees.