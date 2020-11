Kristjan Kalkuni juurtelugu: isa rõhutas, et peab aus olema, isegi, kui midagi on halvasti 

Spordiajakirjanik Kristjan Kalkun (48) pole oma suguvõsas ainus, kes on spordiga sina peal. Kristjani isa, näitleja Karl Kalkun tuli 1948. aastal Tartu ülikooli korvpallimeeskonna liikmena Eesti meistriks.

Veelgi edukam spordimees oli Karli onu ehk Kristjani vanaonu Gustav, kes võistles kaks korda olümpiamängudel. 1924. aastal Pariisis tuli Gustav Kalkun kettaheites 15. ja 1928. aastal Amsterdamis 10. kohale. Amsterdamis oli ta avatseremoonial ka Eesti lipukandja.

Kristjan ütleb, et tema isa Karl Kalkun mängis võrkpalli isegi paremini kui korvpalli. Ta oli Tartus ka tuntud jalgpalli väravavaht. Karl mängis ülikooli meeskonnas jalgpalli ENSV esiliigas ja Vanemuise näitlejana oli ta teatrite spartakiaadidel alati Vanemuise väravas. Korvpallis Eesti meistriks tuleku kohta oli isa tagasihoidlikult öelnud, et ta oli vahetusmängija ja sai platsile vähe, rohkem mänguaega said Eesti koondislased.