Neeme ja Marten Kuningas: vanemad tahavadki olla lastele hüppelauaks! 

Neeme Kuningas ei tahtnud poegadele survet avaldada, et nemadki oma elu muusikaga seoksid. Ometi on Martenist muusik saanud ja sarnane on nende juures seegi, et mõlemale sobib kirjutamine – isal on raamat pooleli, poeg kavandab luulekogu väljaandmist.

Neeme Kuningas (65), muusikalavastaja

Head muusikat – nii klassikat kui ka rokki – on meie peres palju kuulatud. Oleme mõlemad naisega muusikainimesed, abikaasa Tiina töötab Klassikaraadios.