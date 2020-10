Lugejakiri | Pitspesus kirge päästma - jah või ei?! 

"Käisime sõbrannadega nädalavahetusel linnas osturetkel. Me teeme selliseid asju väga harva, aga nüd võtsime ette kino, kohviku ja poed. Ma isegi ei tea, miks ma seekord alt läksin, aga nii juhtus," alustab oma pettumuse kirjledamist Miia.

"Jõudsime ka pesupoodi, kust ma pereemana haaran tavaliselt midagi ilusat ja mugavat. Seekord õhutasid sõbrannad mind ostma midagi palju paljastavamat, pitsilist ja ebamugavat. Ei olnud tegu sekspesuga, aga erootilisem ja tavapäraset erinev kindlasti. Nagu esimeses kohvikus olime jaganud, et see täiskasvanutele mõeldud asin on igavaks muutunud. Ja kõik koos panime märgi maha, et peame ise aktiivsed olema ja midagi ette võtma," selgitas Miia sündmuste algust.

Naise sõnul ta end pesupoes enam nii energilise ja motiveerituna ei tundnud.

"Proovi selga kümmet erinevat paari - osad on väiksed, tesied suured. Mõnes näed välja nagu külmetanud ja hukule määratud luik. Või vares. Ega müüja tükkis kah kardinate vahele ja vaatama, et kas on vaja suuremat või väiksemat. Ma saan aru, et see oli tema töö, aga mina tundsin end natuke ebamugavalt. Aga see polegi praegu oluline, sest midagi sai sobitatud ja ostetud," jäi naine oma otsusega esiti täitsa rahule.

Miia sõnul kiskus asi eriti "põnevaks" alles siis, kui ta ühel õhtul pesu selga tõmbas ja mehe ette astus.

"Minu eesmärk suhtesse kirge lisada purunes. Otsesõnu purunes kildudeks. Suursugune sisenemine meie elutuppa, kus mees kohvitassi kõrval televiisorit vaatas. Lõin hommikumantlihõlmad laiali ja ühes sellega ka kohvitassi kildudeks. Mees oli alguses ehmunud näoga, aga siis purskas naerma. Seisin seal kohviloigus oma uue pesuga. No igasugune tuju enam üldse pesu kanda ja mehe poole vaadata -kadunud! Õnneks on mu mees väga muhe ja hooliv. Embas ja aitas killud kokku korjata. Pärast rääkisime ja ta tunnistas ausalt, et tema pole kunagi neist pitsidest ja satsidest aru saanud, sest need nägevat juba vaadeldes ebamugavad välja. Eks see enamasti nii on kah. Talle meeldivat ma ikka kõige enam sorakil juuste ja pehme pesuga. See lisas meie suhtele minu pesust palju enam särtsu juurde," võtab Miia juhtunu kokku.