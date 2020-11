Inimesed Kokkamine või koristamine? Plätud või kontsad? Mida vastab Diana Lorents Piret Tali , täna, 09:48 Jaga: M

Diana Lorents Foto: Stanislav Moshkov

Värske ajakirja Tiiu kaaneloos räägib endine telediktor Diana Lorents televisiooni sattumisest, elust ja olust. Esitasime talle ka mõned humoorikad valikud. Vaata, mida ta vastas!Kas hommikune lõoke või õhtune öökull?Hommik, hommik, hommik! Saab näiteks kesklinna koduhoovis jäneseid ja rebaseid näha. Õhtul on „Aktuaalse kaamera“ kõll kui unelaul. No kui Saarel on ilus lips, siis ikka vaatan vahel lõpuni.Kas maraton või meditatsioon?Meditatsioonimaraton on kõige parem, kolmandal minutil võib südamerahus magama jääda. Kui aga tõsiselt, siis mõlema nautimiseks tuleks pühendada aega ja harjutada. Aga praegu pole ma otsustanud panustada kummassegi.Kas kokkamine või koristamine?Kokkamine. Ja koristamine – eriti selline, kui saab kõikidest sahtlitest asjad välja tõsta ja siis neid heldimusega tagasi panema hakata.Kas Nuustaku või Pariis?Nuustaku ja Nedsaja, Piilsi ja Pivarootsi, Kaikamäe, Mehikoorma ja Narva-Jõesuu on kõik viimase poole aastaga läbi käidud. Nüüd tahaks juba Pariisi!