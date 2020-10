Lugejakiri | Ekraani vaatav bussijuht - ohtlik või ohutu sõit? 

"Jäin bussijuhi lähedusse seisma, sest buss oli inimestest pungil. Esiti kuulsin ainult heli, aga siis märkasin aknas peegeldust. Heitsin pilgu juhi poole ja nägin, et tal ongi tahvelarvuti kaasas. Sealt jooksis mingi venekeelne film või seriaal. Ja kuna vaatasin aknast välja, siis nägin pidevalt peegelduses, mida bussijuht teeb. No mis ta tegi? Sõitis bussiga, kuid pidevalt kiskus pea ekraani poole. Ikka liiga sageli," kirjutab Riina.

Vaatamisest ei oleks Riina sõnul midagi, kui see toimuks peatuses oodates, aga liikluses on see naise arvates liig.

"Tipptunnil ei saa mitmele asjale keskenduda. Kaubamaja juures pani ta bussil küll uksed kinni, aga peatusest välja ei sõitnud. meie ette pidi üks buss end igat vingerdades manööverdama. Samas oli meie juhil ennist hea ja puhas tee, et peatusest lahkuda. Aga ei, sest meie passisime suletud ustega mõne minuti niisama peatuses. Juht ju vaatas ekraanilt mingit põnevat filmi! Sel hetkel oli ilmselgelt näha, et see ekraan häirib tema tööd," on Riina veendunud, et selline bussisõit ei ole sugugi ohutu.

Tartu Linnatranspordi juhi Roman Meeksa sõnul tuleb bussijuhtidel liikluses teistega võrdsetel tingimustel osaleda. See tähendab, et kõrvaliste tegevustega, mis viivad tähelepanu liiklusest eemale, roolis olles tegeleda ei tohiks.

"Tartu linna teenindavatel pussidel on ekraan, kust edastatakse liinivõrku puudutavavat infot. Väljumise kontrollajad, marsruut jne. Meediat jälgida nendest seadmetest ei saa," lisab Meeksa selgituses.