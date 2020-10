Lugejakiri | Odavad jõulutuled ja kärssav kardin 

„Ostsin eelmisel aastal veebi vahendusel ühed jõulutuled, mis said sätitud kardinapuu külge,“ kirjutab Sandra.

„Ilusad tulukesed olid. Sellised kuldsed ja nagu pisikesed ananassid. Said vist kaks õhtut põleda, kuid hakkas kärsahaisu viskama. Läksin vaatama ja tulukesed olid mustaks tõmbunud. Ka osake kardinast oli must. Järgmiseks oleks ma eest leegi leidnud juba. Hea, et kodus olime. Mõnikord oleme lapse koju jätnud ja tulukesed põlema, aga enam ei julge,“ kirjeldab Sandra.