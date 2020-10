„MÕTTEKOHT“ | Ühe depressiooni lugu: vaikselt hiilinud tõvega maadlemiseks kulus kümme aastat 

Et pimedamal ajal tajuvad inimesed rohkem meeleolulangust ja ka hooajalist depressiooni, räägimegi tänases saates sellest tuhandenäolisest haigusest. Raske haiguse üle elanud Triin on oma kogemuse baasil otsustanud saatusekaaslasi vaimse tervise teemadel toetada ning ta räägibki, mis on depressioon, kuidas seda ära tunda, millest võiks depressiooni ravis abi olla ning kust abi otsida.